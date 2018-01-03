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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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Австралия проведет товарищеский матч со сборной Норвегии в марте

сегодня, 13:47

Главный исполнительный директор Футбольной федерации Австралии Дэвид Галлоп заявил, что национальная сборная Австралии проведет товарищеский матч с Норвегией. Встреча запланирована на 23 марта.

«Мы определились, что во время мартовского окна наша сборная должна сыграть товарищеский матч в Европе, где сосредоточена основная масса наших игроков, чтобы минимизировать нагрузку на выбранных футболистов.

На протяжении всей квалификации чемпионата мира 2018 игроки сборной подвергались большим нагрузкам из-за тяжелого графика и длинных переездов. Поэтому игра в Европе с Норвегией немного облегчит их жизнь накануне ЧМ-2018».

Напомним, что сборная Австралии обыграла Гондурас, обеспечив себе путевку на ЧМ-2018.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 17:41
Пусть играют себе а здоровье этот товарняк))))))
Говорушка
Говорушка
сегодня в 16:43
Странно что такая интересная новость не привлекает внимание особого,я бы тут много что могла написать
Говорушка
Говорушка
сегодня в 15:15
Австрия сильнее норвежцев,один Алаба чего стоит,крутой игрок
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