Австралия проведет товарищеский матч со сборной Норвегии в марте

Главный исполнительный директор Футбольной федерации Австралии Дэвид Галлоп заявил, что национальная сборная Австралии проведет товарищеский матч с Норвегией. Встреча запланирована на 23 марта.



«Мы определились, что во время мартовского окна наша сборная должна сыграть товарищеский матч в Европе, где сосредоточена основная масса наших игроков, чтобы минимизировать нагрузку на выбранных футболистов.



На протяжении всей квалификации чемпионата мира 2018 игроки сборной подвергались большим нагрузкам из-за тяжелого графика и длинных переездов. Поэтому игра в Европе с Норвегией немного облегчит их жизнь накануне ЧМ-2018».



Напомним, что сборная Австралии обыграла Гондурас, обеспечив себе путевку на ЧМ-2018.