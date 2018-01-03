Каррагер: «„Ливепуль“ не должен отпускать Коутиньо в „Барселону“ раньше лета»

Обилие слухов и обрывочных сведений создают впечатление, что трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» неизбежен. Легендарный защитник мерсисайдцев Джейми Каррагер предлагает клубу компромиссный вариант:
«Лучшее, что может сделать „Ливерпуль“ — согласиться на ДОРОГОЙ трансфер, но отпустить Коутиньо летом, не сейчас. Мы так же поступили с Наби Кейта.
Ну в чем выгода для клуба отдавать его сейчас? Место в первой четверке АПЛ и прогресс в Лиге чемпионов будут под угрозой, если Филиппе продадут в январе. Сейчас его будет сложно заменить».
Не захлебнись))
Не захлебнись))
Напомним, из-за спекуляций относительно своего будущего прошлым летом Коутиньо был фактически выведен из строя и не смог помочь "Ливерпулю" на старте сезона. С окончанием августа психологическое состояние Филиппе вернулось в норму, и бразилец вновь принялся блистать в составе команды Юргена Клоппа.
Сейчас история повторяется. Коутиньо внезапно пропустил выезд к "Бернли" в минувший понедельник и, как ожидается, не примет участия в дерби с "Эвертоном" в рамках Кубка Англии 5 января.
Каталонское издание Sport и вовсе утверждает, что 25-летний полузащитник уже сыграл свой последний матч за мерсисайдский клуб. Утверждается, что Филиппе и его окружение уверены, что сделка с "Барселоной" будет заключена.
The Telegraph сдержаннее в своих заявлениях, но подтверждает намерение Коутиньо продолжить карьеру в "Барселоне". Предполагается, что на сей раз "красные" будут сговорчивее, нежели прошлым летом, когда они отклонили три предложения клуба с "Ноу Камп", как и прошение самого Филиппе о трансфере.
Однако для приобретения Коутиньо "Барселоне" придется раскошелиться. Сообщается, что "Ливерпуль" будет готов начать переговоры о продаже своей звезды, только начиная с суммы в 130 миллионов фунтов.
Идеальным сценарием для "красных" было бы сохранение Коутиньо до окончания сезона, как минимум. Ведь Филиппе все равно не сможет помочь "Барселоне" в плей-офф Лиги Чемпионов, поскольку заигран за "Ливерпуль". Вместе с тем на "Энфилде" готовы проявить здоровый прагматизм и удовлетворить отчаянное желание игрока уйти в другой клуб.
Источник: http://fapl.ru/posts/59618/
Напомним, из-за спекуляций относительно своего будущего прошлым летом Коутиньо был фактически выведен из строя и не смог помочь "Ливерпулю" на старте сезона. С окончанием августа психологическое состояние Филиппе вернулось в норму, и бразилец вновь принялся блистать в составе команды Юргена Клоппа.
Сейчас история повторяется. Коутиньо внезапно пропустил выезд к "Бернли" в минувший понедельник и, как ожидается, не примет участия в дерби с "Эвертоном" в рамках Кубка Англии 5 января.
Каталонское издание Sport и вовсе утверждает, что 25-летний полузащитник уже сыграл свой последний матч за мерсисайдский клуб. Утверждается, что Филиппе и его окружение уверены, что сделка с "Барселоной" будет заключена.
The Telegraph сдержаннее в своих заявлениях, но подтверждает намерение Коутиньо продолжить карьеру в "Барселоне". Предполагается, что на сей раз "красные" будут сговорчивее, нежели прошлым летом, когда они отклонили три предложения клуба с "Ноу Камп", как и прошение самого Филиппе о трансфере.
Однако для приобретения Коутиньо "Барселоне" придется раскошелиться. Сообщается, что "Ливерпуль" будет готов начать переговоры о продаже своей звезды, только начиная с суммы в 130 миллионов фунтов.
Идеальным сценарием для "красных" было бы сохранение Коутиньо до окончания сезона, как минимум. Ведь Филиппе все равно не сможет помочь "Барселоне" в плей-офф Лиги Чемпионов, поскольку заигран за "Ливерпуль". Вместе с тем на "Энфилде" готовы проявить здоровый прагматизм и удовлетворить отчаянное желание игрока уйти в другой клуб.
Источник: http://fapl.ru/posts/59618/
Нет - идите в свою независимую. Коутиньо пока за резерв побегает, ЧМ пропустит из-за каталонского клубишки.
Нет - идите в свою независимую. Коутиньо пока за резерв побегает, ЧМ пропустит из-за каталонского клубишки.