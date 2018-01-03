Каррагер: «„Ливепуль“ не должен отпускать Коутиньо в „Барселону“ раньше лета»

Обилие слухов и обрывочных сведений создают впечатление, что трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» неизбежен. Легендарный защитник мерсисайдцев Джейми Каррагер предлагает клубу компромиссный вариант:

«Лучшее, что может сделать „Ливерпуль“ — согласиться на ДОРОГОЙ трансфер, но отпустить Коутиньо летом, не сейчас. Мы так же поступили с Наби Кейта.

Ну в чем выгода для клуба отдавать его сейчас? Место в первой четверке АПЛ и прогресс в Лиге чемпионов будут под угрозой, если Филиппе продадут в январе. Сейчас его будет сложно заменить».