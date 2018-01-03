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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.95 3.45 2.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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Каррагер: «„Ливепуль“ не должен отпускать Коутиньо в „Барселону“ раньше лета»

сегодня, 14:00

Обилие слухов и обрывочных сведений создают впечатление, что трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» неизбежен. Легендарный защитник мерсисайдцев Джейми Каррагер предлагает клубу компромиссный вариант:

«Лучшее, что может сделать „Ливерпуль“ — согласиться на ДОРОГОЙ трансфер, но отпустить Коутиньо летом, не сейчас. Мы так же поступили с Наби Кейта.

Ну в чем выгода для клуба отдавать его сейчас? Место в первой четверке АПЛ и прогресс в Лиге чемпионов будут под угрозой, если Филиппе продадут в январе. Сейчас его будет сложно заменить».

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Все комментарии
Kurtd
Kurtd ответил BARCDJIN
сегодня в 19:02
BARCDJIN:
На деле даже предложения не будет сделано...Ливерка пока себя переоценивает..
Не Барселонке о переоценке говорить.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 16:59
На деле даже предложения не будет сделано...Ливерка пока себя переоценивает..
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил evge78
сегодня в 16:26
evge78:
Каррагер считает, что руководство Ливерпуля имеет свободные 75 млн. фунтов на покупку защитника в зимнее трансферное окно? Или, может быть, он является спонсором Ливерпуля, что предлагает клубу какие-то варианты?
Поверь у Fenway Sport Group нормально с финансами, Ливерпуль в прошлом году только на трансляциях заработал 146.1 млн. фунтов, так что говорить, что Ливерпуль потратив 75 млн. на Ван Дека разорился не стоит, а с Коутиньо надо уже наконец-то что-то решать, хочет уйти в Барсу пусть идет, но Каталонцам придется раскошелится, и дело не в деньгах, а в принципе.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 16:00
180 млн евронов пусть независимые выкладывают.))))
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 15:59
Ливеру нужно наложить вето на трансфер бразильца!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 15:49
полностью согласен
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил Kurtd
сегодня в 15:17
    evge78
    evge78
    сегодня в 15:13
    Каррагер считает, что руководство Ливерпуля имеет свободные 75 млн. фунтов на покупку защитника в зимнее трансферное окно? Или, может быть, он является спонсором Ливерпуля, что предлагает клубу какие-то варианты?
    ★oIITiMicT★
    ★oIITiMicT★
    сегодня в 15:11
    Дождавшись возобновления трансферного окна, полузащитник Филиппе Коутиньо дал понять "Ливерпулю", что хочет перейти в "Барселону" — сильнее, чем когда-либо прежде.
    Напомним, из-за спекуляций относительно своего будущего прошлым летом Коутиньо был фактически выведен из строя и не смог помочь "Ливерпулю" на старте сезона. С окончанием августа психологическое состояние Филиппе вернулось в норму, и бразилец вновь принялся блистать в составе команды Юргена Клоппа.

    Сейчас история повторяется. Коутиньо внезапно пропустил выезд к "Бернли" в минувший понедельник и, как ожидается, не примет участия в дерби с "Эвертоном" в рамках Кубка Англии 5 января.

    Каталонское издание Sport и вовсе утверждает, что 25-летний полузащитник уже сыграл свой последний матч за мерсисайдский клуб. Утверждается, что Филиппе и его окружение уверены, что сделка с "Барселоной" будет заключена.

    The Telegraph сдержаннее в своих заявлениях, но подтверждает намерение Коутиньо продолжить карьеру в "Барселоне". Предполагается, что на сей раз "красные" будут сговорчивее, нежели прошлым летом, когда они отклонили три предложения клуба с "Ноу Камп", как и прошение самого Филиппе о трансфере.

    Однако для приобретения Коутиньо "Барселоне" придется раскошелиться. Сообщается, что "Ливерпуль" будет готов начать переговоры о продаже своей звезды, только начиная с суммы в 130 миллионов фунтов.

    Идеальным сценарием для "красных" было бы сохранение Коутиньо до окончания сезона, как минимум. Ведь Филиппе все равно не сможет помочь "Барселоне" в плей-офф Лиги Чемпионов, поскольку заигран за "Ливерпуль". Вместе с тем на "Энфилде" готовы проявить здоровый прагматизм и удовлетворить отчаянное желание игрока уйти в другой клуб.

    Источник: http://fapl.ru/posts/59618/
    dimagas1
    dimagas1
    сегодня в 14:23
    Ливерпуль по идее вообще никому и ничего не должен)))
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 14:22
    середняк Испании нужно на пол лярда кружануть за коута))
    Kurtd
    Kurtd
    сегодня в 14:08
    Верно. 200 миллионов фунтов в июле и он ваш.
    Нет - идите в свою независимую. Коутиньо пока за резерв побегает, ЧМ пропустит из-за каталонского клубишки.
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