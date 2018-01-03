Убнер: «Выпил Наингголан немного на праздник, ну и что с того?»

Бывший нападающий «Брешии» Дарио Убнер встал на защиту полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана, который попал в очередной скандал.



«Он сделал глупый поступок, когда запустил видео в прямом эфире. Однако социальные медиа могут сыграть вам и на руку: можно опубликовать 3-4 своих гола, и тогда вы получите вызов в национальную команду.



Независимо от того, курит ли Наингголан или нет, он остается лучшим на поле. Он верен своей команде сердцем, отдает себя вдвое больше, чем любой другой игрок. Раджа незаменим для „Ромы“.



Я убежден, что 10 выкуренных сигарет наносят меньше вреда спортсмену, чем 5 обычному человеку. Ваши легкие полностью очищаются, когда вы тренируетесь. Выпил он немного на праздник, ну и что с того?»