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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.95 3.45 2.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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Убнер: «Выпил Наингголан немного на праздник, ну и что с того?»

сегодня, 14:03

Бывший нападающий «Брешии» Дарио Убнер встал на защиту полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана, который попал в очередной скандал

«Он сделал глупый поступок, когда запустил видео в прямом эфире. Однако социальные медиа могут сыграть вам и на руку: можно опубликовать 3-4 своих гола, и тогда вы получите вызов в национальную команду.

Независимо от того, курит ли Наингголан или нет, он остается лучшим на поле. Он верен своей команде сердцем, отдает себя вдвое больше, чем любой другой игрок. Раджа незаменим для „Ромы“.

Я убежден, что 10 выкуренных сигарет наносят меньше вреда спортсмену, чем 5 обычному человеку. Ваши легкие полностью очищаются, когда вы тренируетесь. Выпил он немного на праздник, ну и что с того?»

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Все комментарии
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
сегодня в 18:18
Ничего страшного, каждый игрок Ромы может нажраться без последствий, если рядом нет Перотти.)
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 18:05
ещё бы дорожку кокса и был бы требл наинголана, аха-ха)
Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 17:22
Самому Убнеру дурная привычка (курить примерно по пачке в день) не мешала голы заколачивать
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:40
В итоге погарит на анаше.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:37
Выпил 15 стаканов и веди себя прилично, а незачем это на весь мир афишировать...
удав
удав
сегодня в 15:28
новая система бухай и кури,но тренируйся и будет тебе здоровье=)вообще то медицина считает что курение и алкоголь наносят еще больший вред если совмещать их с большой физической активностью)
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