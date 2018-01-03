Тренер «Нумансии»: «Меня смешит, когда люди говорят, что „Реал“ уже не тот»

4 января «Нумансия» примет у себя дома «Реал» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Наставник «красных» Хагоба Аррасате понимает, что шансов у его команды будет немного:

«Порой можно подумать, что Кубок отвлекает от чемпионата, но в этом году мы прошли достаточно далеко, и это никак не повлияло на наши выступления в Сегунде. Что ж, хороший знак. Значит, у нас неплохой состав.

Ребята мотивированы, но не хотелось бы перегореть. Мы встретимся с „Реалом“, трибуны будут заполнены. Многие игроки впервые сыграют против этой команды.

Травма Бензема? Меня смешит, когда люди начинают говорить, что „Реал“ уже не тот и у нас есть шансы. Мы говорим о клубе под названием „Реал“, в составе которого выступают футболисты мирового класса».