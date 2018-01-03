Аджоев: «Габулов лично приехал ко мне и попросил отпустить его в „Брюгге“»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о решении отпустить голкипера Владимира Габулова в «Брюгге».



«Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе. Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков - это неправильно. Взвесив все „за“ и „против“, мы приняли решение отпустить Владимира в „Брюгге“.



Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются. За год, проведенный в составе „Арсенала“, Габулов сделал для команды очень много и стал одним из творцов нынешних побед оружейников в Премьер-Лиге. Желаю Владимиру быстрее адаптироваться в новой команде, крепкого здоровья и новых побед на европейской арене».