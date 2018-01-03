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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.95 3.45 2.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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Пока «Вест Бромвич» проигрывал «Вест Хэму», дом игрока «дроздов» ограбили

сегодня, 15:59
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Полузащитник «Вест Бромвича» Джеймс МакКлин открыл счет в матче 22-го тура АПЛ с «Вест Хэмом», однако его команда упустила преимущество, а позже и вовсе пропустила решающий гол на 93-й минуте.

МакКлин покидал поле в расстроенных чувствах, но на этом его неприятности не закончились. 28-летний ирландец узнал, что его дом был ограблен как раз в тот момент, когда «дрозды» проигрывали «молотобойцам».

«Прихожу домой после поражения на последней минуте и узнаю, что меня ограбили... Вонючие уб***ки! Прекрасная ночь!» - написал футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, что в декабре также был ограблен дом наставника ПСЖ Унаи Эмери.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 17:31
"Храни деньги в Сберкассе" - был такой лозунг.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:27
Пока связист мотал катушку, десантник ** его подружку!
Grande Torino
Grande Torino
сегодня в 16:57
С него не убудет.
Говорушка
Говорушка
сегодня в 16:44
Да сейчас как раз в новостях показывали,а потом какой то нетрадиционный парад в Кемерово показали сразу
benderivan
benderivan ответил Холден Колфилд
сегодня в 16:43
Холден Колфилд:
С каких пор в "13и" стало непечатным словом? В словарях Даля и Ожегова есть. Да и фильм Тарантино "Бесславные 13и" шел в кинотеатрах по всей стране без проблем
да ладно, они серьезно? ну ка я попробую тоже : 13и сука
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:39
Мог бы сторожа нанять, не мало ведь зарабатывает. Скупой платит дважды.
Холден Колфилд
Холден Колфилд
сегодня в 16:28
С каких пор в "13и" стало непечатным словом?

В словарях Даля и Ожегова есть. Да и фильм Тарантино "Бесславные 13и" шел в кинотеатрах по всей стране без проблем
drug01
drug01
сегодня в 16:19
Не повезло....двойной удар!!!!!
Saang
Saang
сегодня в 16:10
А на месте этого преступления также как и в Париже были обнаружены оставшиеся после преступника опилки?
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