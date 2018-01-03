Пока «Вест Бромвич» проигрывал «Вест Хэму», дом игрока «дроздов» ограбили

Полузащитник «Вест Бромвича» Джеймс МакКлин открыл счет в матче 22-го тура АПЛ с «Вест Хэмом», однако его команда упустила преимущество, а позже и вовсе пропустила решающий гол на 93-й минуте.

МакКлин покидал поле в расстроенных чувствах, но на этом его неприятности не закончились. 28-летний ирландец узнал, что его дом был ограблен как раз в тот момент, когда «дрозды» проигрывали «молотобойцам».

«Прихожу домой после поражения на последней минуте и узнаю, что меня ограбили... Вонючие уб***ки! Прекрасная ночь!» - написал футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, что в декабре также был ограблен дом наставника ПСЖ Унаи Эмери.