Вратарь «Баварии» Ульрайх травмировал палец

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх травмировал палец правой руки во время тренировки мюнхенцев. О тяжести повреждения пока не сообщается.

Ульрайх, скорее всего, пропустит ближайший спарринг команды с «Аль-Ахли». Официальные матчи у «Баварии» начинаются с 12 января, так что к этому времени вратарь должен вернуться в строй. В крайнем случае, место в воротах займет опытнейший Том Штарке, который в этом сезоне уже помогал команде, прикрывая тыл во время травм Ульрайха и Мануэля Нойера.