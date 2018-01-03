Джованни Симеоне: «Однажды отец возглавит „Интер“»

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне поделился ожиданиями от ближайшего матча с «Интером». По словам Джованни, его отец, рулевой «Атлетико» Диего Симеоне, однажды примет бразды правления «нерадзурри».

«Не думаю, что „Интер“ испытывает затруднения. У них очень сильная команда, а на острие играет прекрасный нападающий Икарди.

Мы должны их уважать. „Интер“ высоко располагается в турнирной таблице, он наверняка приедет к нам за победой, но мы готовы к битве за три очка.

Возглавит ли отец „Интер“? Думаю, это случится. На данный момент он счастлив в „Атлетико“, но однажды он приедет сюда».

Диего Симеоне сватают в «Интер» уже несколько лет.