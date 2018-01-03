Нигматуллин: «Если бы Габулов не перешел в „Брюгге“, жалел бы потом всю жизнь»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова в «Брюгге».

«Прекрасную новость подарил нам Владимир Габулов, правда, неожиданную. В 34 года немногим удаётся перейти в хороший европейский клуб, но Габулов это смог сделать. Хочу пожелать удачи Владимиру, побыстрее закрепиться в команде и адаптироваться в клубе. Обычно самые большие сложности у футболистов возникают именно с адаптацией. Новая страна, другой менталитет и язык. А вот футбол — он везде очень похож. Но если бы Владимир не переехал в „Брюгге“, то потом бы всю жизнь жалел.

Габулов — это опытный игрок в самом расцвете сил. В „Арсенале“ он провёл хороший сезон, плюс вызывается в сборную России. Главное, чтобы он продолжил играть, а тренерский штаб национальной команды смог на него рассчитывать. „Брюгге“ — это не „Реал“, но и не второсортная команда. Крепкий европейский середнячок, который часто играет в еврокубках и сейчас в Бельгии идёт на первом месте. А это значит, что Габулов может стать чемпионом Бельгии. Пожелаю ему от всего сердца удачи в новом клубе».