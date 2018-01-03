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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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Нигматуллин: «Если бы Габулов не перешел в „Брюгге“, жалел бы потом всю жизнь»

сегодня, 18:52

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова в «Брюгге».

«Прекрасную новость подарил нам Владимир Габулов, правда, неожиданную. В 34 года немногим удаётся перейти в хороший европейский клуб, но Габулов это смог сделать. Хочу пожелать удачи Владимиру, побыстрее закрепиться в команде и адаптироваться в клубе. Обычно самые большие сложности у футболистов возникают именно с адаптацией. Новая страна, другой менталитет и язык. А вот футбол — он везде очень похож. Но если бы Владимир не переехал в „Брюгге“, то потом бы всю жизнь жалел.

Габулов — это опытный игрок в самом расцвете сил. В „Арсенале“ он провёл хороший сезон, плюс вызывается в сборную России. Главное, чтобы он продолжил играть, а тренерский штаб национальной команды смог на него рассчитывать. „Брюгге“ — это не „Реал“, но и не второсортная команда. Крепкий европейский середнячок, который часто играет в еврокубках и сейчас в Бельгии идёт на первом месте. А это значит, что Габулов может стать чемпионом Бельгии. Пожелаю ему от всего сердца удачи в новом клубе».

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Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 19:53
...хороший вратарь , в приличный клуб переходит , станет чемпионом и в ЛЧ поиграет ...с ним всё ясно и остаётся только порадоваться...
...меня больше судьба ззюбы волнует , пропадает мальчонка , хоть бы кто приютил...
juchok
juchok
сегодня в 19:41
Русланчик, по ходу,тоже не жалеет как в Верону поехал, на скамейке посидел и приехал обратно!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 19:28
ну игорь то не куда не уехал и не уедет,и не жалеет,что всю жизнь в конюшне!!!!
Я ЛЮБЛЮ НЕФТЬ!
liverpооl2014
liverpооl2014 ответил Морозовский
сегодня в 19:15
Морозовский:
Володя устроил свою жизнь, уехав из России навсегда - каждому своё. Русланчик грустит и вертит пластинки. Россия - лучшая страна в Мире - у неё есть душа!
Она и правда есть.Только не всем подвластная)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 19:09
Володя устроил свою жизнь, уехав из России навсегда - каждому своё. Русланчик грустит и вертит пластинки. Россия - лучшая страна в Мире - у неё есть душа!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 18:58
Удачи Габулову в Брюгге и стать чемпионом Бельгии!
liverpооl2014
liverpооl2014
сегодня в 18:57
Ди-джей сидит высоко,видит далеко)
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 18:57
он сделал правильный выбор
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