Бывший игрок «Арсенала» проходит медосмотр в варшавской «Легии»

Бывший игрок лондонского «Арсенала», донецкого «Шахтера» и сборной Хорватии Эдуардо находится в расположении варшавской «Легии». Сегодня и завтра хорват пройдет медосмотр, и если всё будет в порядке, то подпишет контракт. Сроки возможного соглашения не уточняются.

34-летний Эдуардо в 2008 году получил страшную травму в игре за «Арсенал», после которой восстанавливался год. Нападающий после этого повреждения так и не смог вернуться на свой прежний уровень.

Последним клубом хорвата с бразильскими корнями был «Атлетико Паранаэнсе».