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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 1.25 5.95 11
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.6 3 2.85
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12.5 6.3 1.21
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте Фонбет 1.75 3.32 5.5
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Почеттино: «Если Кейн сам попросит отпустить его, то посмотрим»

вчера, 20:01

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал возможный трансфер нападающего «шпор» Харри Кейна.

«Как тренер „Тоттенхэма“ могу сказать, что если „Реал“ сделает предложение, то мы не будем продавать Харри, и в Мадриде должны это понимать.

Если же Кейн сам попросит отпустить его, как это было с Бэйлом и Модричем, то посмотрим. Пока он такого не говорил.

Лично я надеюсь, что Кейн будет играть в „Тоттенхэме“ долгие годы и принесет команде множество побед и титулов. Вот чего мы хотим».

РЕАЛьный форвард?

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:25
То то и оно! Впрочем, в один прекрасный момент Харри может загорется желанием сменить клубную прописку. И тогда даже Поччетино ничего не сможет сделать) Судьбу Кейна будет решать по сути только его агент.
Серёга за ЦСКА
Серёга за ЦСКА ответил КЭТиК
сегодня в 04:42
КЭТиК:
Даже Тоттенхэм на деньги поведется.
всегда велись, политика такая у них.
рус фан
рус фан
сегодня в 03:02
Кейн пускай в Реал переходит, многие прошлые лидеры Тотена не прогадали с этим решением.
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:49
а чего хочет Кейн?
ст_прапорщик
ст_прапорщик
вчера в 21:21
мы те посмотрим!!!...
Tott_Hot
Tott_Hot ответил liverpооl2014
вчера в 21:18
liverpооl2014:
Если в Черкизон,то буква "т" лишняя и правильнее будет опуститься Хотя,если честно Кейн одноразовый выскочка ничем не лучше Бенземы
Давай давай, высший разум, продолжай говорить что Кейн игрок одного сезона) Тешь соккерских зрителей
Жургаваньский парнишка
Жургаваньский парнишка
вчера в 21:18
оба на, барс проснулся после новогодних, заценитека))) . цельную повесть настрочил эх-ха)) и опять всё про Роналду
Искитимка
Искитимка
вчера в 21:04
Я считаю Кейн перейдет в Реал, и намухрыжит Барселоне хет-триков больше чем Роналдо и Роналду вместе взятые.
Щёчка коалы
Щёчка коалы ответил вячеслав остапенко
вчера в 20:56
вячеслав остапенко:
Я думаю Кейн уедет в другую команду
В Зенит?)))
Щёчка коалы
Щёчка коалы ответил КЭТиК
вчера в 20:56
КЭТиК:
Даже Тоттенхэм на деньги поведется.
Они уже одного продали сливочным, хорошая сделка была, он как раз потух тот игрок с хвостом.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 20:54
Я думаю Кейн уедет в другую команду
Щёчка коалы
Щёчка коалы ответил Nottingham Forest Football Club
вчера в 20:54
Nottingham Forest Football Club:
Кейну нужно продолжать выступать за Тоттенхэм и не думать о Реалах.
все мечтают играть в сливочном клубе они считают так, я считаю что нет
Nottingham Forest Football Club
Nottingham Forest Football Club
вчера в 20:51
Кейну нужно продолжать выступать за Тоттенхэм и не думать о Реалах.
Щёчка коалы
Щёчка коалы ответил Владимир Ушаков
вчера в 20:51
Владимир Ушаков:
Про титулы насмешил
У Вас в последние годы много титулов?) А как Пеп два раза порвал килт Фергюссону в финалах ЛЧ, вспомним?)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:48
Даже Тоттенхэм на деньги поведется.
Семьнуль
Семьнуль
вчера в 20:44
Манола минусует, атас!!!!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 20:38
Про титулы насмешил
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
вчера в 20:38
Кого Реал ни купи Кейнов или Левандовских, толку ноль, как мой Месси клал хет-трики сливочным на Бернабеу так и будет класть, а Роналду лишь будет пускать свои слезы
dimagas1
dimagas1
вчера в 20:27
Не много команд смогут купить его:Реал,барселона ,ПСЖ,Бавария,МЮ и возможно Челси.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:27
Все решит сумма...
liverpооl2014
liverpооl2014
вчера в 20:22
Если в Черкизон,то буква "т" лишняя и правильнее будет опуститься
Хотя,если честно Кейн одноразовый выскочка ничем не лучше Бенземы
barc-f.
barc-f.
вчера в 20:22
Кейн не перейдет в Мадрид никогда, потому что Криштиану Роналду не любит когда рядом играют игроки выше классом чем он сам.)

А вдруг Кейн еще и забивать больше "короля" начнет. Тому, что в Реале такое длительное время такой слабый игрок как Бензема играет-полностью заслуга Роналду, именно он этого всегда хотел и уговаривал Переса его не продавать. Похоже и в этот раз Бензема ни на кого не поменяют.)

Единственный вариант что Кейн окажется в Реале - это если оттуда уйдет Роналду. Но Вы конечно понимаете, что этого никогда не случится - потому что где он еще найдет такого президента как Перес, создавшему для Рона такие условия, и тренера и состав, только подставляй ногу или бей с точки, ЗМ сыпятся один за другим, а казна клуба пополняется от проданных футболок с 7 номером, благо в толерантной Европе популярны такие футболисты как Рон, носящие серьги в обеих ушах.)
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Мальвиночка
вчера в 20:11
Мальвиночка:
Кейн не подойдет Мадриду. Только Дзюба!!!!!
зря отредактировал! Начальный текст был лучше))
Мальвиночка
Мальвиночка
вчера в 20:08
Кейн не подойдет Мадриду. Только Дзюба!!!!!
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