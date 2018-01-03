Почеттино: «Если Кейн сам попросит отпустить его, то посмотрим»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал возможный трансфер нападающего «шпор» Харри Кейна.
«Как тренер „Тоттенхэма“ могу сказать, что если „Реал“ сделает предложение, то мы не будем продавать Харри, и в Мадриде должны это понимать.
Если же Кейн сам попросит отпустить его, как это было с Бэйлом и Модричем, то посмотрим. Пока он такого не говорил.
Лично я надеюсь, что Кейн будет играть в „Тоттенхэме“ долгие годы и принесет команде множество побед и титулов. Вот чего мы хотим».
А вдруг Кейн еще и забивать больше "короля" начнет. Тому, что в Реале такое длительное время такой слабый игрок как Бензема играет-полностью заслуга Роналду, именно он этого всегда хотел и уговаривал Переса его не продавать. Похоже и в этот раз Бензема ни на кого не поменяют.)
Единственный вариант что Кейн окажется в Реале - это если оттуда уйдет Роналду. Но Вы конечно понимаете, что этого никогда не случится - потому что где он еще найдет такого президента как Перес, создавшему для Рона такие условия, и тренера и состав, только подставляй ногу или бей с точки, ЗМ сыпятся один за другим, а казна клуба пополняется от проданных футболок с 7 номером, благо в толерантной Европе популярны такие футболисты как Рон, носящие серьги в обеих ушах.)
А вдруг Кейн еще и забивать больше "короля" начнет. Тому, что в Реале такое длительное время такой слабый игрок как Бензема играет-полностью заслуга Роналду, именно он этого всегда хотел и уговаривал Переса его не продавать. Похоже и в этот раз Бензема ни на кого не поменяют.)
Единственный вариант что Кейн окажется в Реале - это если оттуда уйдет Роналду. Но Вы конечно понимаете, что этого никогда не случится - потому что где он еще найдет такого президента как Перес, создавшему для Рона такие условия, и тренера и состав, только подставляй ногу или бей с точки, ЗМ сыпятся один за другим, а казна клуба пополняется от проданных футболок с 7 номером, благо в толерантной Европе популярны такие футболисты как Рон, носящие серьги в обеих ушах.)