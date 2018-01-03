Почеттино: «Если Кейн сам попросит отпустить его, то посмотрим»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал возможный трансфер нападающего «шпор» Харри Кейна.

«Как тренер „Тоттенхэма“ могу сказать, что если „Реал“ сделает предложение, то мы не будем продавать Харри, и в Мадриде должны это понимать.

Если же Кейн сам попросит отпустить его, как это было с Бэйлом и Модричем, то посмотрим. Пока он такого не говорил.

Лично я надеюсь, что Кейн будет играть в „Тоттенхэме“ долгие годы и принесет команде множество побед и титулов. Вот чего мы хотим».

РЕАЛьный форвард?