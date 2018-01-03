Вальверде: «Коутиньо - отличный игрок, но мне больше нравятся мои футболисты»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отказался обсуждать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, которого СМИ сватают в Каталонию.

«Коутиньо является футболистом другой команды. Конечно, он отличный игрок. Не знаю, что будет дальше, но мне больше нравятся мои футболисты».

Также Вальверде рассказал о состоянии вингера Усмана Дембеле, который только залечил свою травму, полученную в сентябре.

«Возвращение Дембеле - очень радостная новость для нас. Он получил травму еще в период адаптации к команде. Усман готов выйти на поле».