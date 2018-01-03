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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 1.25 5.95 11
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.6 3 2.85
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12.5 6.3 1.21
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте Фонбет 1.75 3.32 5.5
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Глушаков: «Сервант с трофеями за год пополнился»

вчера, 20:56

Капитан «Спартака» Денис Глушаков показал свой сервант с трофеями и медалями.

«А сервант за год-то пополнился», — подписал видео Глушаков.

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Все комментарии
Delight
Delight ответил cska.78
сегодня в 05:03
cska.78:
Не забудь 0:7 на память в свой сервант положить!
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 02:48
    А недалекие с шуткой про Ливерпуль уже были? Ну те самые, чьи клубы мы в РПЛ выносим, пока они картинки про Ливерпуль создают ..)
    Крейсер
    Крейсер
    вчера в 23:45
    Теперь Дзюба может залезть в хату. Ему трофеи нужны.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 23:42
    Глушаков: «Сервант с трофеями за год пополнился»-Видать Дед мороз с белочкой приходили,шоколадных медалей и кубков надарили...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:35
    Роналду отдыхает....
    Глушаков музей титульных сервантов открывает....
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    вчера в 23:13
    2 трофея за сезон, кто бы что не говорил. Достойно. Скока завоевали футболисты тех болел, кто тут юморить пытается?)
    vka1970
    vka1970
    вчера в 22:50
    Денис, не устаёт тролить любителей попариться в его бане.
    Красавчег !!!
    Михалыч 75
    Михалыч 75
    вчера в 22:32
    Чего то Дениса заклинило на трофеях . После памятной фразы , я бы на его месте о трофеях не заикался , потому как похоже это на очередной плевок в сторону Локомотива
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    вчера в 22:28
    Поставщиков надо проверить.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 21:53
    Пора побольше сервант покупать.
    ошалевший
    ошалевший ответил cska.78
    вчера в 21:50
    cska.78:
    Не забудь 0:7 на память в свой сервант положить!
    тебя переклинило что ли? тоже могу на каждом шагу 43 писать,а толку то? 5 место- этим всё сказано
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил drug01
    вчера в 21:34
    drug01:
    Рюмки новые под самогон приобрел!!!!!!
    Пиль?))
    drug01
    drug01
    вчера в 21:27
    Рюмки новые под самогон приобрел!!!!!!
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ
    вчера в 21:25
    Какой там сервант с трофеями у Глушака? Прикроватной тумбочки много будет!
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ
    вчера в 21:18
    Кубки Соли еще впереди!
    cska.78
    cska.78
    вчера в 21:09
    Не забудь 0:7 на память в свой сервант положить!
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    вчера в 21:06
    Чем? Пылью?
    Chatlan
    Chatlan
    вчера в 21:05
    За 15 лет*
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 21:02
    Пополнился???
    Появились первые "экспонаты" - это правильнее буит!!!
    Klasse
    Klasse
    вчера в 20:57
    троллит конебомжатских петрушек по полной программе)))
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