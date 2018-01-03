Глушаков: «Сервант с трофеями за год пополнился»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков показал свой сервант с трофеями и медалями.
«А сервант за год-то пополнился», — подписал видео Глушаков.
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Тоттенхэм
|-:-
|Вест Хэм
|1.25
|5.95
|11
|Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Сельта
|-:-
|Барселона
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Леганес
|-:-
|Вильярреал
|2.6
|3
|2.85
|23:00
|сегодня
|Нумансия
|-:-
|Реал
|12.5
|6.3
|1.21
|23:00
|сегодня
|Эспаньол
|-:-
|Леванте
|1.75
|3.32
|5.5
Капитан «Спартака» Денис Глушаков показал свой сервант с трофеями и медалями.
«А сервант за год-то пополнился», — подписал видео Глушаков.