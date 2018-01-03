Пейчинович: «У меня есть неоконченные дела с „Локомотивом“»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович, которого СМИ отправляли в «Сент-Этьен», рассказал, что хочет выиграть с «железнодорожниками» чемпионат России.

«В „Локомотиве“ у меня всё хорошо. Мы выиграли два Кубка России, а сейчас лидируем в таблице. Надеюсь выиграть чемпионат России, а также Суперкубок. Мой контракт заканчивается в июне, но прежде у меня есть определенные цели.

Чемпионат России растет, становится сильнее. Четыре-пять клубов выделяются на общем фоне. Если не брать „Локомотив“, который несколько оторвался от преследователей, все остальные лидирующие коллективы идут в таблице очень плотно».