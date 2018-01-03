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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.6 3 2.85
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12.5 6.3 1.21
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте Фонбет 1.75 3.32 5.5
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Пейчинович: «У меня есть неоконченные дела с „Локомотивом“»

вчера, 21:08

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович, которого СМИ отправляли в «Сент-Этьен», рассказал, что хочет выиграть с «железнодорожниками» чемпионат России.

«В „Локомотиве“ у меня всё хорошо. Мы выиграли два Кубка России, а сейчас лидируем в таблице. Надеюсь выиграть чемпионат России, а также Суперкубок. Мой контракт заканчивается в июне, но прежде у меня есть определенные цели.

Чемпионат России растет, становится сильнее. Четыре-пять клубов выделяются на общем фоне. Если не брать „Локомотив“, который несколько оторвался от преследователей, все остальные лидирующие коллективы идут в таблице очень плотно».

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амурец
амурец
сегодня в 06:20
всё же наверное останется
Палыч82
Палыч82 ответил Nikon-Мясной
вчера в 22:45
Nikon-Мясной:
Это конечно всё логично, но по окончании сезона Неманья станет свободным агентом. Как на это смотрит клуб, который пока ещё может выручить за него хоть какие то деньги?
В Локо, конечно, дурацкая практика нынче завелась - приступать к обсуждению продления контракта только по окончанию старого. Но все же, полагаю, Неманья захочет остаться в Локо, да и в клубе только за
Nikon-Мясной
Nikon-Мясной
вчера в 22:27
Это конечно всё логично, но по окончании сезона Неманья станет свободным агентом. Как на это смотрит клуб, который пока ещё может выручить за него хоть какие то деньги?
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