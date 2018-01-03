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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 1.25 5.95 11
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.6 3 2.85
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12.5 6.3 1.21
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте Фонбет 1.75 3.32 5.5
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Алли: «„Тоттенхэм“ продолжает прогрессировать»

вчера, 23:14

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли уверен, что «шпоры» продолжают прогрессировать, несмотря на текущее 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

«В начале сезона мы хотели выиграть чемпионат. Было важно показать, что команда становится лучше. Возможно, в плане статистики это и не очень заметно, но наша команда по-прежнему прогрессирует, мы продолжаем учиться друг у друга.

Мы хотим быть в топ-4, но не должны слишком зацикливаться на результатах конкурентов. Главное - сосредоточиться на своих выступлениях и стараться выигрывать каждый матч.

У каждого игрока есть взлеты и падения, невозможно всё время играть на одном уровне. Думаю, я показываю хороший футбол. Конечно, бывали матчи, где можно было сыграть и лучше, но это происходило не так уж часто. Я буду продолжать упорно работать. Не хочу играть на прошлогоднем уровне, я хочу становиться еще лучше».

Накануне «шпоры» обыграли «Суонси», а Алли забил гол.

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Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 00:10
А Алли деградировать..
cannongun
cannongun
вчера в 23:37
и продолжает оказывать давление. это главное, да, Алли
4ever Ars
4ever Ars
вчера в 23:34
"В начале сезона мы хотели выиграть чемпионат.
Мы хотим быть в топ-4."

Ага, прогресс на лицо))))
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