Алли: «„Тоттенхэм“ продолжает прогрессировать»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли уверен, что «шпоры» продолжают прогрессировать, несмотря на текущее 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

«В начале сезона мы хотели выиграть чемпионат. Было важно показать, что команда становится лучше. Возможно, в плане статистики это и не очень заметно, но наша команда по-прежнему прогрессирует, мы продолжаем учиться друг у друга.

Мы хотим быть в топ-4, но не должны слишком зацикливаться на результатах конкурентов. Главное - сосредоточиться на своих выступлениях и стараться выигрывать каждый матч.

У каждого игрока есть взлеты и падения, невозможно всё время играть на одном уровне. Думаю, я показываю хороший футбол. Конечно, бывали матчи, где можно было сыграть и лучше, но это происходило не так уж часто. Я буду продолжать упорно работать. Не хочу играть на прошлогоднем уровне, я хочу становиться еще лучше».

Накануне «шпоры» обыграли «Суонси», а Алли забил гол.