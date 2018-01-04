Венгер: «Уилшир заслужил вызов в сборную Англии»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер похвалил полузащитника команды Джека Уилшира после матча 22-го тура АПЛ с «Челси» (2:2). По мнению француза, Уилшир должен вызываться в сборную Англии, где он не появлялся с 2016 года. Накануне хавбек забил первый гол в АПЛ с мая 2015 года.

«Думаю, сейчас Уилшир показывает тот уровень игры, который от него ожидали не очень многие. Когда он в последний раз играл в составе сборной Англии? Кажется, на Евро-2016 против Исландии. После этого он в составе „трех львов“ не появлялся, а это значит, что все от Джека отказались. Сегодня никто бы не удивился, если бы его снова вызвали в сборную».

26-летний Уилшир в этом сезоне провел 11 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.