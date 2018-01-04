Дэнни Миллз: «Дэвид Мойес проделал очень хорошую работу в „Вест Хэме“»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Дэнни Миллз рассказал о шансах «Вест Хэма» в этом сезоне.



«Я думаю, что Дэвид Мойес проделал очень хорошую работу в „Вест Хэме“.



Очевидно, что ему сейчас трудно добиться каких-нибудь серьезных успехов. Однако я не думаю, что в данном случае идет вопрос о выживании.



Нижняя часть таблицы настолько переполнена командами, что за несколько туров можно подняться на 6 или 7 позиций вверх. Я думаю, что у „Вест Хэма“ большие шансы не вылететь в низший дивизион».



Напомним, что в ноябре Дэвид Мойес возглавил «Вест Хэм».