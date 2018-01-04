Пиоли: «Никаких сожалений по поводу „Интера“»

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли рассказал о своем опыте работы в «Интере». 52-летний специалист был во главе «нерадзурри» на протяжении прошлого сезона.



«Я ни о чем не сожалею, когда вспоминаю свой опыт работы в „Интере“. Прошлый сезон получился сложным, серия проигрышей (5 матчей подряд) казалась необъяснимой.



Процесс поиска нового тренера, когда я еще занимал должность, вызвал много шума в прессе. Реальность такова: руководители клубов говорят вам, что доверяют, однако в этот же момент ищут того, кто заменит вас».



Напомним, что летом прошлого года Стефано Пиоли возглавил «Фиорентину».