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Роналдо: «В моё время конкуренция за „Золотой мяч“ была намного серьезнее»

сегодня, 15:30

Легендарный бразильский игрок Роналдо считает, что в его время выиграть «Золотой мяч» было тяжелее, поскольку на награду было много претендентов.

«Нисколько не хочу принижать достоинства Месси и Роналду, но в мое время конкуренция была намного серьезнее, чем сейчас. Они будут бороться за звание лучшего в ближайшие годы, но в моем поколении были Зидан, Ривалдо, Фигу, я, а затем и Роналдиньо. Это было поколение, в котором стать лучшим было гораздо сложнее».

Обладателем последнего «Золотого мяча» стал Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил The Frei
сегодня в 18:58
The Frei:
Сейчас конкуренция не хуже, просто раньше ЗМ выдавали за игру, а сейчас за популярность, а так за последние годы Снейдер, Чех, Роббен, Гризман, Неймар, Модрич давно должны были получить по ЗМ.
Глупости. Эти игроки его не заслужили. Но согласен, что конкурентов просто не хотят замечать. Их задвигают на задний план.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил loko7
сегодня в 18:57
loko7:
Все правильно сказал, ведь такие футболисты как Рауль и Анри так и не получили мяча.
А они то посильнее нынешних золотомячистов были.
Кайзер Созе
Кайзер Созе
сегодня в 17:47
И выберали футболиста а не бренд
The Frei
The Frei
сегодня в 16:42
Сейчас конкуренция не хуже, просто раньше ЗМ выдавали за игру, а сейчас за популярность, а так за последние годы Снейдер, Чех, Роббен, Гризман, Неймар, Модрич давно должны были получить по ЗМ.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 16:25
Зубастик прав!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:14
Тогда больше было ярких личностей и Золотого мяча на всех не хватало
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:11
Роналду продвигают за то,что Рон заявив,что он богатый гей продвинул гей европу еще больше по популиризации этого грязного явления.А так любого видного игрока рекламами можно,чтобы он получал ЗМ,каждый год.Захотят например Иско дать ЗМ и начнут про него писать всюду,его образ,его слова,его походку,его прическу и ЗМ обеспечен.
Все это лживое явление,поэтому надо отменить ЗМ,народ и так видит кто есть кто.Марадона не получал ничего но легенда.
vovinho11
vovinho11
сегодня в 16:10
Да и сейчас есть, только дают одним и тем же
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 16:10
В те времена Роналду к ЗМ не подошёл бы даже на 10000 км))
Это и хотел сказать зубастик.
Роналду самая переоцененная футболистка в мире.
3 к 1
3 к 1
сегодня в 16:05
Да уж, Месси в то время о ЗМ бы только мечтал.
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 16:01
Он прав.Дель Пьеро,Бэкхем,Анри,Трезеге,Гиггз,Нистелрой,Рауль-эти игроки заслуживали ЗМ,но конкуренция реально бешенная была.
ermak6448
ermak6448
сегодня в 15:55
" Зубастый " ГУРУ - знает, что говорит....
loko7
loko7
сегодня в 15:44
Все правильно сказал, ведь такие футболисты как Рауль и Анри так и не получили мяча.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:44
Либо Месси, либо Роналду, третьего не дано
drug01
drug01
сегодня в 15:42
Вероятно надо всем играть лучше.....и поменять критерии наград!
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