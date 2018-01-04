Роналдо: «В моё время конкуренция за „Золотой мяч“ была намного серьезнее»

Легендарный бразильский игрок Роналдо считает, что в его время выиграть «Золотой мяч» было тяжелее, поскольку на награду было много претендентов.

«Нисколько не хочу принижать достоинства Месси и Роналду, но в мое время конкуренция была намного серьезнее, чем сейчас. Они будут бороться за звание лучшего в ближайшие годы, но в моем поколении были Зидан, Ривалдо, Фигу, я, а затем и Роналдиньо. Это было поколение, в котором стать лучшим было гораздо сложнее».

Обладателем последнего «Золотого мяча» стал Криштиану Роналду.