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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.5 3 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12 6.1 1.22
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте Фонбет 1.65 3.5 6
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Куртуа: «За деньги от продажи Азара можно купить пятерых игроков, но заменить его нельзя»

сегодня, 18:13

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа уверен, что «синие» не смогут найти адекватную замену полузащитнику Эдену Азару, если клуб все-таки решит расстаться с бельгийцем:

«Эдена невозможно заменить. За деньги от его продажи можно купить пятерых игроков, но ни один из них не сможет заменить его. Это будет то же самое, как если „Барселона“ лишится Месси или „Реал“ - Роналду».

Ранее Куртуа сообщил, что он и Азар близки к продлению контрактов с клубом.

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Все комментарии
Денис Новиков
Денис Новиков ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 19:34
BARCELONA-BEST:
Реал не будет покупать Азара. Они нашли вариант получше)) Легенда Реала возвращается - Виктор Кашшаи)) По слухам, контракт уже согласован на 5 лет с окладом 25 млн в год. Плюс 5 млн за положительный результат в эль-класико))
Вы уже Айтекина на матчи с Челси вызвали?
dimagas1
dimagas1 ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 19:23
BARCELONA-BEST:
Реал не будет покупать Азара. Они нашли вариант получше)) Легенда Реала возвращается - Виктор Кашшаи)) По слухам, контракт уже согласован на 5 лет с окладом 25 млн в год. Плюс 5 млн за положительный результат в эль-класико))
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 18:47
    Реал не будет покупать Азара. Они нашли вариант получше))
    Легенда Реала возвращается - Виктор Кашшаи))
    По слухам, контракт уже согласован на 5 лет с окладом 25 млн в год. Плюс 5 млн за положительный результат в эль-класико))
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 18:14
    Наверное так т есть
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