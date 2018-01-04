Куртуа: «За деньги от продажи Азара можно купить пятерых игроков, но заменить его нельзя»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа уверен, что «синие» не смогут найти адекватную замену полузащитнику Эдену Азару, если клуб все-таки решит расстаться с бельгийцем:

«Эдена невозможно заменить. За деньги от его продажи можно купить пятерых игроков, но ни один из них не сможет заменить его. Это будет то же самое, как если „Барселона“ лишится Месси или „Реал“ - Роналду».

Ранее Куртуа сообщил, что он и Азар близки к продлению контрактов с клубом.