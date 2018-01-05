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Хави зовёт в «Аль-Садд» звезду «Баварии»

сегодня, 08:12

Полузащитник «Аль-Садда» Хави зазывает в свою команду вингера «Баварии» Франка Рибери - главного гвардейца среди легионеров в истории мюнхенского клуба:

«Франк - один из лучших игроков Европы последнего десятилетия, один из лучших футболистов в истории Франции. Я бы хотел поиграть с ним в „Аль-Садде“, было бы здорово, если бы он перешел сюда.

В Катаре фантастический уровень жизни. Это отличная страна, которая идеальна для семейной жизни. Уровень футбола здесь отличается от европейского, но жить здесь так комфортно».

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Kommunist88
Kommunist88
сегодня в 13:22
Хави так и запах ленью)))"но жизнь здесь так комфортна"))
FRZZ
FRZZ
сегодня в 10:08
А что, можно запросто, тем более, что у Рибери жена мусульманка и он сам давно принял ислам из-за нее.
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