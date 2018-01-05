Хави зовёт в «Аль-Садд» звезду «Баварии»

Полузащитник «Аль-Садда» Хави зазывает в свою команду вингера «Баварии» Франка Рибери - главного гвардейца среди легионеров в истории мюнхенского клуба:

«Франк - один из лучших игроков Европы последнего десятилетия, один из лучших футболистов в истории Франции. Я бы хотел поиграть с ним в „Аль-Садде“, было бы здорово, если бы он перешел сюда.

В Катаре фантастический уровень жизни. Это отличная страна, которая идеальна для семейной жизни. Уровень футбола здесь отличается от европейского, но жить здесь так комфортно».