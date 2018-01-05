Почеттино: «Обычно при такой игре „Тоттенхэм“ побеждает со счётом 3:1, 4:1 или 5:1»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино остался разочарован ничьей в матче 21-го тура АПЛ против «Вест Хэма», но похвалил подопечных за приложенные усилия:

«Мы забили лишь раз, причем после самого непростого шанса. Я очень доволен усилиями, которые приложили мои игроки, но недоволен результатом. Мы заслуживали победы, но таков футбол, нам нужно принять этот результат.

Нужно забивать и эффективнее действовать у чужих ворот. Но так играть и бегать после двух матчей в течение 48 часов - за это игрокам нужно отдать должное.

Обычно при такой игре мы побеждаем со счетом 3:1, 4:1 или 5:1, но сегодня был не тот случай».