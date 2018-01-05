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Экс-игрок «Ростова» Милич может перебраться в «Локомотив»

сегодня, 16:51

«Локомотив» может усилиться в январе защитником «Олимпиакоса» Хрвойе Миличем.

28-летний хорват, перебравшийся в греческий клуб минувшим летом из «Фиорентины», не сумел закрепиться в новой команде, проведя за чемпионов Греции лишь 4 поединка. Руководство «Олимпиакоса» не видит Милича в команде и готово продать футболиста, чем готовы воспользоваться «железнодорожники», которым игрок знаком по выступлениям за «Ростов» с 2013 по 2015 годы.

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Все комментарии
kts
kts
сегодня в 19:16
Кто это
Фата лист
Фата лист ответил ДАША Д
сегодня в 18:13
Никак, надеюсь это только слухи.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:44
Вот Вам тоже, что нам не Гоже. ЗАЧЕМ???
Jantga
Jantga
сегодня в 17:37
Самый гуманный суд в мире признал руководство сайта "Соккер" виновным по делу «о злостном превышении полномочий» и заочно приговорил их к общественным работам.



Суд согласился с обвинениями пользователей ресурса в том, что новый дизайн сайта, по сравнению со старым, убогий и неудобный.

Дело о смене дизайна сайта имеет широкий резонанс среди пользователей, так как при смене дизайна их мнения не спросили и лишили возможности выбора (отключение кнопки возврата к старому дизайну). Так же со стороны руководства сайта были предприняты не дружественные шаги (отключение хэштега ВернитеСтарыйСайт).

В связи с этим самый гуманный суд в мире постановил вернуть СТАРЫЙ САЙТ в срочном порядке.
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 17:20
Зачем он паровозам? Это не усиление..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:18
Сомнительное усиление, если он даже в Греции не тянет...
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил ДАША Д
сегодня в 17:15
ДАША Д:
Раз у Олимпиакоса не тянет, как он может усилить Локомотив?
...тсс...сссс....не спугни !......пусть покупают...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:14
В России ему наверное комфортнее.
cska plus
cska plus
сегодня в 17:08
Не помню такого, слухи наверное.
Филипповых
Филипповых
сегодня в 17:07
Раз Олимпиакос не тянет, значит усилит ламакатив.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:53
Раз у Олимпиакоса не тянет, как он может усилить Локомотив?
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