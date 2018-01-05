Экс-игрок «Ростова» Милич может перебраться в «Локомотив»

«Локомотив» может усилиться в январе защитником «Олимпиакоса» Хрвойе Миличем.
28-летний хорват, перебравшийся в греческий клуб минувшим летом из «Фиорентины», не сумел закрепиться в новой команде, проведя за чемпионов Греции лишь 4 поединка. Руководство «Олимпиакоса» не видит Милича в команде и готово продать футболиста, чем готовы воспользоваться «железнодорожники», которым игрок знаком по выступлениям за «Ростов» с 2013 по 2015 годы.
Суд согласился с обвинениями пользователей ресурса в том, что новый дизайн сайта, по сравнению со старым, убогий и неудобный.
Дело о смене дизайна сайта имеет широкий резонанс среди пользователей, так как при смене дизайна их мнения не спросили и лишили возможности выбора (отключение кнопки возврата к старому дизайну). Так же со стороны руководства сайта были предприняты не дружественные шаги (отключение хэштега ВернитеСтарыйСайт).
В связи с этим самый гуманный суд в мире постановил вернуть СТАРЫЙ САЙТ в срочном порядке.
Суд согласился с обвинениями пользователей ресурса в том, что новый дизайн сайта, по сравнению со старым, убогий и неудобный.
Дело о смене дизайна сайта имеет широкий резонанс среди пользователей, так как при смене дизайна их мнения не спросили и лишили возможности выбора (отключение кнопки возврата к старому дизайну). Так же со стороны руководства сайта были предприняты не дружественные шаги (отключение хэштега ВернитеСтарыйСайт).
В связи с этим самый гуманный суд в мире постановил вернуть СТАРЫЙ САЙТ в срочном порядке.