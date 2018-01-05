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Каррагер: «Нападение у „Арсенала“ лучше, чем у „Ман Сити“, но защита - воскресная лига»

сегодня, 17:02

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «Арсеналу» необходимо серьезное усиление в линию обороны, чтобы претендовать на победы в турнирах. Вчера, к слову, «канониры» подписали 20-летнего защитника из Греции.

«Защитники „Арсенала“ недостаточно хороши, и это является проблемой на протяжении долгого времени.

Тройка нападения „канониров“ лучше, чем трио из „Ман Сити“ в лице Сане, Стерлинга и Агуэро. Кто-то, может быть, с этим и не согласится, но это точно близко к истине.

А вот защитные ряды подводят. „Арсеналу“ нужны качественные защитники и опорник. Оборона у „канониров“ очень слабая. Уровень воскресной лиги, любительских команд. Поэтому „Арсеналу“ и не светят значимые трофеи в ближайшем будущем».

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Все комментарии
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 18:15
Каррагер сильно приукрасил, что по защите что по нападению, защита плоха но это точно не любители
У трио Стерлинг Агуэро Сане есть бесподобный Де Брюйне, а что есть у Арсенала? Санчес и Озил на чемоданах
kilativ
kilativ
сегодня в 18:15
Арсенал - 1.81
Ман Сити - 2.9
голов за игру
У Арсенала большая проблема с реализацией
VadCaz
VadCaz
сегодня в 17:11
Прав ведь Каррагер.
Насчет атаки можно поспорить конечно, но точно примерно на одном уровне, а насчет защиты, он сам защитник и говорит верно
Foxes
Foxes
сегодня в 17:08
Нападение у „Арсенала“ лучше, чем у „Ман Сити. Рассмешил.
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 17:07
Игра Калума -это даже не воскресная лига, это алкофутбол на летнем корпоративе!
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