Каррагер: «Нападение у „Арсенала“ лучше, чем у „Ман Сити“, но защита - воскресная лига»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «Арсеналу» необходимо серьезное усиление в линию обороны, чтобы претендовать на победы в турнирах. Вчера, к слову, «канониры» подписали 20-летнего защитника из Греции.

«Защитники „Арсенала“ недостаточно хороши, и это является проблемой на протяжении долгого времени.

Тройка нападения „канониров“ лучше, чем трио из „Ман Сити“ в лице Сане, Стерлинга и Агуэро. Кто-то, может быть, с этим и не согласится, но это точно близко к истине.

А вот защитные ряды подводят. „Арсеналу“ нужны качественные защитники и опорник. Оборона у „канониров“ очень слабая. Уровень воскресной лиги, любительских команд. Поэтому „Арсеналу“ и не светят значимые трофеи в ближайшем будущем».