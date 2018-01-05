Бакамбу - о переезде в Китай: «Я уже попрощался с одноклубниками»

«Бэйцзин Гоань» выкупил права на нападающего «Вильярреала» Седрика Бакамбу за 40 млн евро. Футболист подтвердил, что уже скоро поедет в Китай:

«Я уже попрощался с одноклубниками. Надеюсь, что два клуба закончат оформление сделки. Это все, что осталось для моего перехода.

В футболе все очень быстро меняется, но об этом предложении я знал давно. Просто пока не хотел ничего никому говорить. Я рад, но, с другой стороны, немного огорчен. Такая жизнь футболиста — перед тобой открываются новые возможности.

Знаю, что этот трансфер изменит мою жизнь, было непросто решиться. Я долго обсуждал все с семьей, и в итоге мы приняли решение. На мой взгляд, наилучшее».