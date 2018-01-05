Сигурдарсон: «Мне понравились те задачи, которые стоят перед „Ростовом“ на ближайшие годы»

Нападающий сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон прокомментировал подписание контракта с «Ростовом».

«Я счастлив подписать контракт с „Ростовом“. У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством „Ростова“. Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы.

Я благодарю президента и спортивного директора „Ростова“ за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю все, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой», - сказал футболист.