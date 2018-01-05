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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7.2 4.6 1.42
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.35 4.5 10
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.6 3.9 5.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.33 5 9.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 6.1 4.2 1.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.7 5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.3 4.9 1.32
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИзерИзер -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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«Олимпиакос» объявил имя нового главного тренера

вчера, 23:42

Пресс-служба «Олимпиакоса» объявила имя нового главного тренера клуба. Им стал 44-летний испанский специалист Оскар Гарсия, ранее работавший в «Сент-Этьене».

Ранее «Олимпиакос» оформил трансфер защитника сборной Ирана Эхсана Хайсафи.

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