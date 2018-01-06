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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
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Азар в очередной раз отказался подписывать контракт с «Челси»

сегодня, 00:31

Полузащитник «Челси» Эден Азар в очередной раз ответил отказом на предложение клуба по новому контракту. Действующее соглашение бельгийского хавбека истекает летом 2020 года.

Напомним, что в услугах Азара заинтересован «Реал».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:35
В Реал собрался
Gahi
Gahi
сегодня в 07:27
Если решение поинято внутри себя то остановить будет очень трудно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил RomanVega
сегодня в 06:49
RomanVega:
Я болею за Челси давно и Азар мне нравился.Но потом он пнул ногой парня подающего мячи.Потом плюнул в фана.Сейчас собирается из клуба который сделал из него того кем он является.Уйдет значит проститутка футбольная!!
Если у парня есть выбор....и в испанском контракте оплата его труда выглядет предпочтительней чем в английском...то не думаю что он тот кем ты его называешь....
Получается по твоей логике 98% современных игроков те кем ты их считаешь??

Не думаю что будет умно....если Азар выберет условные 250 тысяч в неделю в Челси ,против 300 тысяч в Реале.......учитывая что парню завтра исполняется 27.....имя он себе сделал...пора и на "послефутбола" заработать......в конце концов он не в Китай едет...а в лучший клуб Мира........
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 06:31
Да отпустите вы уже парня в Мадрид хватит его мучить! Он хочет играть в лучшем клубе мира и брать болшие трофеи!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:57
Он что два года хочет на лавке просидеть ?
RomanVega
RomanVega
сегодня в 04:46
Я болею за Челси давно и Азар мне нравился.Но потом он пнул ногой парня подающего мячи.Потом плюнул в фана.Сейчас собирается из клуба который сделал из него того кем он является.Уйдет значит проститутка футбольная!!
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 04:38
Реал только губит карьеры футболистам!
рус фан
рус фан
сегодня в 03:13
Если Азар перейдет в Реал считаю он не ошибется.
Хозяин Барселоны
Хозяин Барселоны
сегодня в 01:53
Азар как баба, ему не в Реал, а в Барсу надо.
vastudio
vastudio
сегодня в 01:25
3 хх....ему сдался этот 4 клуб Испании???
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:25
Что за очередная бредятина. Только вчера его отец на Челси ТВ давал интервью по этому поводу.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 01:24
До двадцатого года ещё далеко.
loko7
loko7
сегодня в 00:41
Уже видит себя в Реале.
FERIS
FERIS
сегодня в 00:39
Посмотрим.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:38
Подпишет,вопрос времени.
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