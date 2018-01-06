Азар: «Я хочу выиграть Кубок Англии»

Полузащитник «Челси» Эден Азар пропустит матч Кубка Англии против «Норвича». Бельгиец жалеет, что не сможет помочь своей команде:

«Я никогда не выигрывал Кубок Англии, мне очень этого хочется. В прошлом году мы играли в финале, но я хочу выиграть этот трофей. Кубок важен для клуба. Я подписывал контракт с „Челси“, чтобы завоевывать подобные трофеи, команда отдаст все силы в матче с „Норвичем“, а если пройдет дальше, то будет играть с полной самоотдачей в последующих встречах.

Это большая игра для „Норвича“, но важна она и для нас. Надеюсь, что мы победим».