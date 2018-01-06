Семпличи: «„Лацио“ - сильная команда, которая доказала, что может победить кого угодно»

Главный тренер СПАЛа Леонардо Семпличи поделился мыслями накануне матча 20-го тура Серии А против «Лацио».



«„Лацио“ - очень сильная команда, которая показала, что может победить абсолютно любого соперника, доказав это на домашнем стадионе „Ювентуса“.



В этом матче нам потребуется максимальная производительность, концентрация, самоотдача и немного удачи, которая от нас в последнее время отвернулась».



Напомним, что в матче предыдущего тура «Лацио» сыграл вничью с «Интером».