Фернандо — первый игрок «Спартака» по подборам в первой части сезона

«Спартак» объявил тройку лучших футболистов по числу подборов в матчах первой части сезона-2017/18.

На первом месте оказался полузащитник Фернандо. Бразилец совершил 237 подборов мяча. За ним следует Дмитрий Комбаров (158), совсем незначительно от него отстал защитник Георгий Джикия (154).

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📊🛒 Сегодня публикуем для вас тройку лучших красно-белых по числу подборов в матчах первой части сезона-2017/18.



*Напомним: мы учитывали показатели футболистов, сыгравших не менее одного полного матча ЧР, КР или ЛЧ. pic.twitter.com/EWtmlZcB9X