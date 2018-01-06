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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 4:1 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 Идет первый тайм, 6’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 6’ Логотип футбольный клуб ИзерИзер 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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Фернандо — первый игрок «Спартака» по подборам в первой части сезона

сегодня, 10:59

«Спартак» объявил тройку лучших футболистов по числу подборов в матчах первой части сезона-2017/18.

На первом месте оказался полузащитник Фернандо. Бразилец совершил 237 подборов мяча. За ним следует Дмитрий Комбаров (158), совсем незначительно от него отстал защитник Георгий Джикия (154).

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Все комментарии
KRIMINAL89
KRIMINAL89
сегодня в 17:17
Спартак чемпион!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 14:07
Это про подбор мяча из ворот, когда спартак в очередной раз пропустил
victоr
victоr
сегодня в 13:25
Кроме отборов, Фернандо ещё и лучший распасовщик.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:20
Я согласен с этой тройкой Спартака по подбором в первой части чемпионата
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 12:13
Молодец!
DVOK68
DVOK68 ответил time out
сегодня в 12:01
time out:
Чичас вам кони картинки намулюют про 0:7.
Ну,ежели именно их цска обыграл Спартак 7:0,эти "мулевания"были б полностью обоснованы,их счастье наш позор.Но даже самые неумные болельщики цска знают что их команда тут совершенно никаким боком и близко не стоит.Также они знают(и не забудут)что именно после фиаско Спартака на Энфилде,через три дня их цска был разгромлен Спартаком на Открытии)
А вот это уже наше счастье и их позор!
DVOK68
DVOK68
сегодня в 11:57
Хороший трансфер.Другого мнения и быть не может.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 11:54
Кто бы сомневался...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил time out
сегодня в 11:28
time out:
Чичас вам кони картинки намулюют про 0:7.
Точно). Красавица берданку вытащит из-за спины и шмальнёт со словами:
- Я сказала 0:7 значит 0:7..))
time out
time out
сегодня в 11:12
Чичас вам кони картинки намулюют про 0:7.
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