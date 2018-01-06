Пеккья просит усилить состав «Вероны»

Главный тренер «Вероны» Фабио Пеккья считает, что его команде необходимо усилить состав в нынешнее трансферное окно, если клуб хочет сохранить прописку в Серии А. В данный момент «Верона» занимает 19 позицию в таблице итальянского чемпионата и находится в зоне вылета.



«У нас короткая скамейка, но с качеством остальных игроков все в порядке.



Мы больше не можем рисковать, находясь в зоне вылета. Чтобы не оказаться в сложной ситуации в конце сезона, проблемы нужно решать заранее».



Напомним, что в матче 19-го тура Серии А «Верона» проиграла «Ювентусу» на домашнем поле.