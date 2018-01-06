Два футболиста «Наполи» покинут клуб в январе

По данным итальянской прессы, защитник «Наполи» Лоренцо Тонелли и полузащитник Эмануэле Джаккерини близки к тому, чтобы покинуть клуб в нынешнее трансферное окно.



Сообщается, что главный тренер неаполитанской команды Маурицио Сарри более не рассчитывает на данных игроков. Джаккерини в этом сезоне лишь 5 раз вышел на поле в составе «Наполи»: предполагается, что хавбек присоединится к «Кьево». А Тонелли провел весь сезон на скамейке запасных и теперь может перейти в «Кротоне».



Ранее к Эмануэле Джаккерини проявлял интерес московский «Спартак».