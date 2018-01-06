Стали известны финансовые подробности сделки Тосуна в «Эвертон»

Стали известны финансовые подробности перехода форварда Дженка Тосуна из «Бешикташа» в «Эвертон».



Сообщается, что «Эвертон» заплатит 22 млн евро. Помимо данной суммы, в общую стоимость могут быть включены следующие бонусы:

- Если клуб финиширует по итогам сезона в топ-шесть: 500 тыс. евро;

- Квалификация в Лигу чемпионов: 750 тыс. евро;

- 25 игр Тосуна за «Эвертон»: 500 тыс. евро;

- 10 игр Тосуна за «Эвертон» в этом сезоне: 500 тыс. евро;

- 15 голов Тосуна за сезон в «Эвертоне»: 500 тыс. евро;

- 25 голов Тосуна за сезон в «Эвертоне»: 1 млн евро.