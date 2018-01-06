Икарди: «За последний месяц у „Интера“ появился некоторый спад»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал итоги матча 20-го тура Серии А против «Фиорентины».



«Это неплохой результат, но мне не очень нравится забивать в матчах, которые в конечном итоге не завершаются победой „Интера“.



Мы показали далеко не лучшую форму в этой встрече. Нам нужно бороться до самого конца, показывать свой характер, чтобы добиться необходимого результата. В конце концов именно этого нам не хватило, а „Фиорентина“ сравняла счет.



В этом сезоне мы выиграли достаточно встреч, однако за последний месяц у нас появился спад, пропало желание сражаться до победного конца. Мы обязаны преодолеть это и снова начать побеждать».