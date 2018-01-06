Вальверде: «Деулофеу должен работать, чтобы исправить свое положение в „Барселоне“»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде не исключает, что у нападающего Жерара Деулофеу еще будут шансы закрепиться в составе каталонской команды:

«Я не из тех, кто оценивает поступки игроков или навязывает им, что делать. Но Деулофеу — наш игрок. Он принадлежит „Барселоне“ и должен работать, чтобы исправить свое положение.

Жерар решительный футболист, который в определенные моменты сослужил нам добрую службу, но сейчас я предпочитаю других игроков. Здесь нет ничего личного. Дело в выборе. Тренер каждый раз должен принимать решения».

По слухам, у «Барселоны» есть четыре предложения по Деулофеу. Испанец с октября лишь один раз вышел в стартовом составе «блаугранас» в Ла Лиге, но тут же отметился взятием ворот на 2-й минуте.