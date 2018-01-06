«Челси» готов отдать Давида Луиса в аренду, два клуба АПЛ проявили интерес

Защитник «Челси» Давид Луис может сменить клубную прописку этой зимой.

Футболист уже продолжительное время не появляется на поле. Официальная версия - травма колена, но, по слухам, у бразильца конфликт с главным тренером команды Антонио Конте, которому не понравилось, что Луис раскритиковал его тактику на матч после игры ЛЧ с «Ромой».

«Челси» готов отдать игрока в аренду. Интерес проявили «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», однако «синие» предпочтут отдать футболиста в другую лигу, например, в «Ювентус», который также следит за ситуацией.