Игли Таре: «Нам нужно немного терпения в ситуации с де Вреем»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре признался, что защитник команды Стефан де Врей еще не определился с тем, хочет ли он продолжить выступать за римский клуб.



«Нам нужно немного терпения в ситуации с де Вреем. Парень еще не определился с тем, хочет ли он продолжить карьеру в „Лацио“ или нет.



Мы не давали ему сроков для решения, потому что давление на него может стать проблемой. Надеюсь, что он в конечном итоге решит остаться в клубе.



Мы не станем форсировать ситуацию, но поймем его, если он вдруг решит избрать другой путь.



Также спешу заявить, что „Лацио“ не собирается продавать де Врея в январе. Стефан - первоклассный игрок, который очень важен для нас».



Ранее ходили слухи, что Стефаном де Вреем интересуется «Ливерпуль».