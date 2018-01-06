Баркли: «Хочу выиграть с „Челси“ как можно больше трофеев»

Новичок «Челси» Росс Баркли настроен бороться за каждый крупный трофей в текущем сезоне.

«Я впервые буду играть в Лиге чемпионов. Хочу выиграть с „Челси“ как можно больше трофеев. Я ставлю перед собой самые высокие цели», - сказал Баркли.