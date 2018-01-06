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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 4:1 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 Идет первый тайм, 5’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 4’ Логотип футбольный клуб ИзерИзер 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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Баркли: «Хочу выиграть с „Челси“ как можно больше трофеев»

сегодня, 18:23

Новичок «Челси» Росс Баркли настроен бороться за каждый крупный трофей в текущем сезоне.

«Я впервые буду играть в Лиге чемпионов. Хочу выиграть с „Челси“ как можно больше трофеев. Я ставлю перед собой самые высокие цели», - сказал Баркли.

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cannongun
cannongun
сегодня в 19:59
о нифигасе трансфер оформили уже? я проспал
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