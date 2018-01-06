FA проведет расследование инцидента с Фирмино и Холгейтом

Футбольная ассоциация Англии проведет расследование инцидента с участием форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино и защитника «Эвертона» Мэйсона Холгейта в матче 1/32 финала Кубка Англии. Напомним, что, по предварительной информации, Фирмино якобы оскорбил Холгейта на расовой почве.

Встреча между «Ливерпулем» и «Эвертоном» завершилась победой первых со счетом 2:1.