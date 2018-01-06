В «Сент-Этьене» подтвердили, что контактировали с М'Вила

«Сент-Этьен» провел переговоры с полузащитником «Рубина» Янном М'Вила. Об этом сообщил главный тренер французской команды Жан-Луи Гассе.

«Нам нужно усилить все линии поля, кроме вратарской. Защитник уже проходит медосмотр, по остальным позициям идет работа, но сложно всё сделать очень быстро. Я действительно контактировал с Янном М'Вила, но также общался и со многими другими известными футболистами, которые заинтересованы в игровой практике перед чемпионатом мира. А наш клуб может её предоставить».

По слухам, М'Вила перейдет в «Сент-Этьен» бесплатно.