Нападающий «Дженоа» Джанлука Лападула сломал нос во время матча последнего тура Серии А с «Сассуоло» (1:0). Футболист был заменен на 84-й минуте игры, после чего его отвезли в больницу, где, по информации СМИ, был диагностирован перелом носа.

Главный тренер генуэзцев Давиде Баллардини после игры рассказал, что всерьез испугался за здоровье своего подопечного.

«Лападула меня испугал. Его лицо было с одной стороны, а нос - с другой. Тем не менее он хотел остаться на поле».

Дженоа арендовал Лападулу у «Милана» летом. В 15 матчах Серии А он забил 2 гола.