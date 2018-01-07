«Лион» в непростом поединке переиграл «Нанси»

«Лион» одержал победу над «Нанси» в рамках 1/32 финала Кубка Франции.
Нанси, стадион «Марсель Пико»
«Нанси» - «Лион» 2:3 (0:1)
Голы: Робик 70 (пенальти), Норден 75 - Фекир 25, Марсело 87, Корне 90+4.
«Нанси»: Черник, Муратори, Бадила, Яхия, Сету, Абержель, Басси, Ба (Педретти 82), Нордин, Дембеле (Барка 61), Робик (Хаят 84).
Главный тренер: Венсан Оньон.
«Лион»: Лопеш, Маркал, Марсело, Морель, Тете (Рафаэль 84), Ауар (Ндомбеле 81), Тусар, Фекир, Гуири (Маолида 72), Депай, Корне.
Главный тренер: Бруно Женезио.
Предупреждения: Абержель 27, Маркал 31, Ба 51, Муратори 73.
Ранее «Монако» в результативном матче обыграл клуб из 4-й лиги Франции.