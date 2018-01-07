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«Лион» в непростом поединке переиграл «Нанси»

сегодня, 00:54

«Лион» одержал победу над «Нанси» в рамках 1/32 финала Кубка Франции.

Нанси, стадион «Марсель Пико»

«Нанси» - «Лион» 2:3 (0:1)
Голы: Робик 70 (пенальти), Норден 75 - Фекир 25, Марсело 87, Корне 90+4.

«Нанси»: Черник, Муратори, Бадила, Яхия, Сету, Абержель, Басси, Ба (Педретти 82), Нордин, Дембеле (Барка 61), Робик (Хаят 84).
Главный тренер: Венсан Оньон.

«Лион»: Лопеш, Маркал, Марсело, Морель, Тете (Рафаэль 84), Ауар (Ндомбеле 81), Тусар, Фекир, Гуири (Маолида 72), Депай, Корне.
Главный тренер: Бруно Женезио.

Предупреждения: Абержель 27, Маркал 31, Ба 51, Муратори 73.

Ранее «Монако» в результативном матче обыграл клуб из 4-й лиги Франции.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 08:03
Трудная победа Лиона! Молодцы!
ermak6448
ermak6448
сегодня в 02:34
Результативная игра - всегда Интересно....
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