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Президент «Кальяри»: «Я не понял, почему судья не использовал VAR в двух моментах»

сегодня, 09:40
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини остался недоволен судейством в матче 20-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:1).

В игре было два довольно спорных момента. Сначала Мехди Бенатиа ударил локтем в голову игрока «Кальяри» Леонардо Паволетти, когда Федерико Бернардески забивал свой гол. Через несколько мгновений уже сам Бернардески, как показалось, сыграл рукой в своей штрафной, но арбитр встречи Джанпаоло Кальварезе на оба эти эпизода никак не отреагировал.

«Я так и не понял, почему судьи не просмотрели эти моменты на повторе. Если люди хотят сражаться честно, это одно, но если кому-то нужна лига, где всё время выигрывают топ-клубы, то так и скажите. 

Это невероятно, что арбитр не прибегнул к системе VAR. Просто невероятно. У Бернардески уже была желтая карточка, так что его наверняка бы удалили за игру рукой. Мы были бы удовлетворены, если бы рефери хотя бы глянул этот момент в повторе. Я хочу, чтобы Кальварезе объяснил мне, как работает эта система».

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Zen-Aku
сегодня в 18:14
Zen-Aku:
ювка не может судья поможет)
Аха-ха)
Художник ты от слова "худо".
Вот так в вашем музее и трофеи нарисованы - все на ватмане и картоне. Аха-ха)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 13:18
Собака лает, караван идет.
juvenale
juvenale
сегодня в 11:56
клоун наверное не понимает,что помощник рефери сказал по наушнику,что смысл смотреть повтор нету,т.к не было пенальти и рука была в естественном положении и он ей не играл....А в первом эпизоде чудики после падения паволетти,вместо того,чтобы самим выбить мяч продолжили атаку,потеряли мяч и получили гол
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 10:48
Я же говорил эта система еще немало дров наломает,нет я непротив видеоповторов я только за,но нужны четкие правила,коих нет,за что когда где,а то однажды видел как отменили гол иза небольшого фола почти в центре поля,это уму непостижимо так почти все голы можно отменять,а пока этих правил небудет так и будет бардак,я вообще за то чтобы давать право тренерам решать смотреть повтор или нет но только с ограничением в 2 раза за матч ,и тренеры сами бы решали к какому эпизоду применять видеоповтор и судьи сняли бы с себя часть нагрузки которая у них она и так большая,во многих видах спорта давно используют этот подход ...
lawr19730
lawr19730 ответил Zen-Aku
сегодня в 10:46
Zen-Aku:
ювка не может судья поможет)
Вам-то походу китайчата бабок на судей перестали давать)))Захотели на реальную вашу игру поглядеть. И вот результат))) Ни игры,ни голов,команду с 3-ей лиги по пенальти кое-как в Кубке проходите,позорище чёрно-синее))) Пора китайцам на консультацию к гнилозубому,как Интеру чего-нибудь выиграть))) И заодно Лигу развалить)))
cska plus
cska plus
сегодня в 10:26
Футбол в Серии А это просто пародия на футбол с этой системой VAR, смотрю итальянский футбол и плачу во что они его превратили.
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 09:44
ювка не может судья поможет)
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