Президент «Кальяри»: «Я не понял, почему судья не использовал VAR в двух моментах»

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини остался недоволен судейством в матче 20-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:1).

В игре было два довольно спорных момента. Сначала Мехди Бенатиа ударил локтем в голову игрока «Кальяри» Леонардо Паволетти, когда Федерико Бернардески забивал свой гол. Через несколько мгновений уже сам Бернардески, как показалось, сыграл рукой в своей штрафной, но арбитр встречи Джанпаоло Кальварезе на оба эти эпизода никак не отреагировал.

«Я так и не понял, почему судьи не просмотрели эти моменты на повторе. Если люди хотят сражаться честно, это одно, но если кому-то нужна лига, где всё время выигрывают топ-клубы, то так и скажите.

Это невероятно, что арбитр не прибегнул к системе VAR. Просто невероятно. У Бернардески уже была желтая карточка, так что его наверняка бы удалили за игру рукой. Мы были бы удовлетворены, если бы рефери хотя бы глянул этот момент в повторе. Я хочу, чтобы Кальварезе объяснил мне, как работает эта система».