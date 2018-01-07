Карвальял: «Бони отлично справился со своей задачей, учитывая его состояние»

Главный тренер «Суонси» Карлуш Карвальял оценил физическое состояние форварда своей команды Вилфрида Бони, который набирает форму после тяжелой травмы. Бони получил 75 минут игрового времени во вчерашнем матче Кубка Англии против «Вулверхэмптона».



«Это очень важно, что Вилфрид получил игровое время. Мы прекрасно знаем, что он в данный момент не готов на 100%, однако пытаемся дать ему игровую практику, чтобы он набрал необходимую форму.



Он отлично справился со своей задачей, учитывая его состояние, он был очень хорош».



Напомним, что недавно Вилфрид Бони присоединился к «Суонси».