Каял: «В матче против „Кристал Пэлас“ мы хотим победить»

Полузащитник «Брайтона» Бирам Каял поделился ожиданиями накануне матча Кубка Англии против «Кристал Пэлас».



«Каждая игра важна для нас. В матче против „Кристал Пэлас“ мы хотим победить.



Мы знаем, насколько это дерби важно для нас, мы сделаем все возможное, чтобы добиться победы.



Приоритетная цель клуба - сохранить прописку в Премьер-Лиге. Однако каждая игра, каждая победа, независимо от турнира, дает футболистам уверенность в собственные силы».



Напомним, что Бирам Каял перешел в «Брайтон» в 2015 году.