«Реал» предлагал 200 млн евро за Коутиньо, но игрок хотел только в «Барселону»

«Реал» в последние дни перед трансфером Филиппе Коутиньо в «Барселону» пытался вмешаться в переговорный процесс, сообщает каталонская пресса.

«Сливочные» через агентов дали понять Коутиньо, что готовы заплатить за него 200 млн евро.

При этом неизвестно, хотел ли «Реал» действительно купить футболиста или же просто надеялся внести сумятицу в ряды каталонцев и взвинтить цену на бразильца, но сам Коутиньо отказался от этого предложения, поскольку хотел продолжить карьеру только в «Барселоне».

Накануне каталонцы сообщили о трансфере игрока.