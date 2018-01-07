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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
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19:00 Идет второй тайм, 51’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.5 5 1.48
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
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«Реал» предлагал 200 млн евро за Коутиньо, но игрок хотел только в «Барселону»

сегодня, 16:00

«Реал» в последние дни перед трансфером Филиппе Коутиньо в «Барселону» пытался вмешаться в переговорный процесс, сообщает каталонская пресса.

«Сливочные» через агентов дали понять Коутиньо, что готовы заплатить за него 200 млн евро.

При этом неизвестно, хотел ли «Реал» действительно купить футболиста или же просто надеялся внести сумятицу в ряды каталонцев и взвинтить цену на бразильца, но сам Коутиньо отказался от этого предложения, поскольку хотел продолжить карьеру только в «Барселоне».

Накануне каталонцы сообщили о трансфере игрока.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:30
Не понимаю, зачем такие трансферы зимой проводить...
Летчик66
Летчик66 ответил Великий Князь
сегодня в 18:01
Великий Князь:
Вспомнил, Салах лучший игрок Ливерпуля.
Ну лично я еще на поле вижу гигантский вклад от Манэ, ну видел, до травмы, во всяком случае.
Летчик66
Летчик66 ответил viv
сегодня в 18:00
viv:
Коутиньо хотел играть только в Барселоне и послал сливочных.
    Летчик66
    Летчик66 ответил Великий Князь
    сегодня в 17:58
    Великий Князь:
    Вспомнил, Салах лучший игрок Ливерпуля.
    Есть такое.
    viv
    viv
    сегодня в 17:58
    Коутиньо хотел играть только в Барселоне и послал сливочных.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Летчик66
    сегодня в 17:58
    Летчик66:
    Ну все просто, парень весь год ныл, вел себя, как крыса, постоянно выставлял руководству какие-то ультиматумы, в общем вел себя, как средне статический игрок сине-GAVNATOVOGO клуба. Собственно поэтому он там и оказался.
    Вспомнил, Салах лучший игрок Ливерпуля.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Летчик66
    сегодня в 17:57
    Летчик66:
    Ну все просто, парень весь год ныл, вел себя, как крыса, постоянно выставлял руководству какие-то ультиматумы, в общем вел себя, как средне статический игрок сине-GAVNATOVOGO клуба. Собственно поэтому он там и оказался.
    Ну тогда по сеньке и шапка.
    Барсики хлебнут с ним горя как и с Неймаром.)
    Летчик66
    Летчик66 ответил Великий Князь
    сегодня в 17:56
    Великий Князь:
    За АПЛ не слежу. Предположил, что так и есть, ведь только о нём и говорят. Если он даже и не лучший, то зачем он вообще цыганве сдался?
    Ну все просто, парень весь год ныл, вел себя, как крыса, постоянно выставлял руководству какие-то ультиматумы, в общем вел себя, как средне статический игрок сине-GAVNATOVOGO клуба. Собственно поэтому он там и оказался.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Летчик66
    сегодня в 17:54
    Летчик66:
    Коутиньо лучший игрок Ливерпуля? Ну это просто смешно.
    За АПЛ не слежу. Предположил, что так и есть, ведь только о нём и говорят. Если он даже и не лучший, то зачем он вообще цыганве сдался?
    Летчик66
    Летчик66 ответил Великий Князь
    сегодня в 17:52
    Великий Князь:
    Если отбросить шутки, то Коут лучший игрок НИКАКУЩЕГО Ливерпуля, он там и выделяется только на фоне никакущих. С серьёзными соперниками он исчезает как и Месси, так что не думаю, что хитрый перец готов был выкинуть 200 лямов на ветер. Скоро барсики будут его хаить на чём свет стоит.
    Коутиньо лучший игрок Ливерпуля? Ну это просто смешно.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 17:49
    Вообщем, повторение истории с Неймаром! Бразильца вел королевский клуб, но в итоге Неймар младший со скандалом перешел в Барселону) А Коутиньо и вовсе дороже обошелся каталонскому клубу! Даже за Суареса сине-гранатовые и то меньше заплатили в свое время.
    NGY
    NGY
    сегодня в 17:20
    Мундодепортиво....., ну а кто еще может подобную чушь выдумать!
    бебето_71
    бебето_71 ответил Великий Князь
    сегодня в 17:20
    Великий Князь:
    Если отбросить шутки, то Коут лучший игрок НИКАКУЩЕГО Ливерпуля, он там и выделяется только на фоне никакущих. С серьёзными соперниками он исчезает как и Месси, так что не думаю, что хитрый перец готов был выкинуть 200 лямов на ветер. Скоро барсики будут его хаить на чём свет стоит.
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      сегодня в 17:08
      Правильное решение принял Коутиньо
      Великий Князь
      Великий Князь
      сегодня в 17:02
      Если отбросить шутки, то Коут лучший игрок НИКАКУЩЕГО Ливерпуля, он там и выделяется только на фоне никакущих. С серьёзными соперниками он исчезает как и Месси, так что не думаю, что хитрый перец готов был выкинуть 200 лямов на ветер.
      Скоро барсики будут его хаить на чём свет стоит.
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан
      сегодня в 16:54
      Каталонские жалкие издания, после каждого трансфера барсы так говорят. А по факту , когда Коуту было 17 лет, он признался что болел за Реал
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan ответил RMUKMU
      сегодня в 16:51
      помогла до зимы тянули что бы большее денег получить
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      сегодня в 16:42
      Правильно хочет
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 16:38
      Молодец парень,похвально желаниа играть в самом лучшем клубе,а не его бледной тени.
      RMUKMU
      RMUKMU ответил fanliverpoolfan
      сегодня в 16:35
      fanliverpoolfan:
      Ухаха поэтому и барса подняла цену до 160 мультов перес хотел что бы барса побольше потратила а ведь барса предлогала 120
      Помнится ещё прошлым летом Ливерпуль заявил, что меньше чем за 160 не отпустят. Даже подлая бразильская забастовка не помогла.
      drug01
      drug01
      сегодня в 16:31
      Такие заманчивые предложения!!!!!!
      Ищущий и Понимающий
      Ищущий и Понимающий
      сегодня в 16:28
      Смех и слезы!
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн
      сегодня в 16:24
      и задымились чepкизонские седла в едином порыве)
      Алексей Буренин
      Алексей Буренин
      сегодня в 16:22
      Хочеи с Месси играть наверное
      dimagas1
      dimagas1
      сегодня в 16:14
        Viskas el Babselona
        Viskas el Babselona
        сегодня в 16:13
        Мундо Депортиво))) Дальше можно не продолжать
        Colonist
        Colonist
        сегодня в 16:12
        Совсем они с суммами обалдели!
        Funny_Smailik
        Funny_Smailik
        сегодня в 16:11
        Сливкам лишь бы подляну замутить :)
        fanliverpoolfan
        fanliverpoolfan ответил Последний Король Либерии
        сегодня в 16:09
        Это не утятина самые надежные источники пишут
        fanliverpoolfan
        fanliverpoolfan
        сегодня в 16:08
        Ухаха поэтому и барса подняла цену до 160 мультов перес хотел что бы барса побольше потратила а ведь барса предлогала 120
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