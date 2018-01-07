«Барселона» может расстаться с 8 игроками, после покупки Коутиньо

«Барселона» может расстаться с 8 игроками своей команды после покупки Филиппе Коутиньо у «Ливерпуля».



Сообщается, что около 80% всего дохода клуба тратится на зарплаты игроков. Главные звезды клуба, в лице Лионеля Месси и прибывшего Коутиньо, отбирают значительную часть зарплатного бюджета. По словам источника, каталонский клуб больше не может тратить такие деньги в будущем. Исходя из чего предполагается, что «Барса» будет вынуждена расстаться как минимум с 8 игроками своей команды.