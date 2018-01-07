Обухов: «Давыдов бегал по полю и кричал: „Я Халк, я Халк!“»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Обухов поделился мнением о нападающем «красно-белых» Денисе Давыдове, которого сам Обухов ранее называл «чудным».

«Парню 20 лет, а он бегает по полю и кричит: „Я Халк, я Халк!“ Едет на сборы с основным „Спартаком“ к Карпину. Надо подойти на полном серьезе, а он дурачится. С другой стороны, это и хорошо: игрок раскрепощенный, не загоняется. Карпин всегда над этим смеялся. На Дениса нельзя реагировать по-другому. Давыдов играет, как хочет.

Играли как-то двусторонку пять на пять. Денис берет и лезет на всех пятерых соперников. Естественно, мяч отбирают и забивают. Команда горбатится, но проигрывает из-за Давыдова. А он идет себе назад пешком, спокойненько. Сейчас, допускаю, Денис изменился».

Давыдов совсем недавно женился.