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Обухов: «Давыдов бегал по полю и кричал: „Я Халк, я Халк!“»

сегодня, 16:47

Бывший игрок «Спартака» Владимир Обухов поделился мнением о нападающем «красно-белых» Денисе Давыдове, которого сам Обухов ранее называл «чудным».

«Парню 20 лет, а он бегает по полю и кричит: „Я Халк, я Халк!“ Едет на сборы с основным „Спартаком“ к Карпину. Надо подойти на полном серьезе, а он дурачится. С другой стороны, это и хорошо: игрок раскрепощенный, не загоняется. Карпин всегда над этим смеялся. На Дениса нельзя реагировать по-другому. Давыдов играет, как хочет.

Играли как-то двусторонку пять на пять. Денис берет и лезет на всех пятерых соперников. Естественно, мяч отбирают и забивают. Команда горбатится, но проигрывает из-за Давыдова. А он идет себе назад пешком, спокойненько. Сейчас, допускаю, Денис изменился».

Давыдов совсем недавно женился.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 19:03
Горбатого могила исправит,как говорится.Каким он был таким и останется
ziborock
ziborock
сегодня в 18:58
Услышать здравомыслие от коней можно лишь в одном случае - когда они открывают рот и оттуда доносится: И-ГО-ГО!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:43
Дураков не жнут, не пашут. Сами рождаются.
Байкал-38
Байкал-38 ответил 311
сегодня в 18:37
311:
ВАДА заинтересовалась Давыдовым!)
Давыдовым не ВАДА и не ФИФА заинтересовались, а специалисты узкого профиля!
Фата лист
Фата лист
сегодня в 18:33
А как Федун в нем Месси разглядел?
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 18:20
kastites
kastites
сегодня в 18:07
Бромантам творит чудеса у спартаковцев
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska.78
сегодня в 17:38
cska.78:
Тебе виднее от чего прет, наверное все перепробовал :)
Не все, но кое что. Поэтому мне смешно, от того, что ты тут пишешь))
cska.78
cska.78 ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:35
AntiherQ1488:
А о чем тогда ты говоришь? "Под бромантаном"?) Ты хоть знаешь, как это работает?) Вот ваш ерема - наркоша. От бромантана не прет, это можно сравнить с ношпой, если грубо. В нхл он вообще легален. Если что.
    311
    311
    сегодня в 17:33
    ВАДА заинтересовалась Давыдовым!)
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил cska.78
    сегодня в 17:30
    cska.78:
    Я и не говорил о наркотиках, вы знатные допингисты, о чем поведал Ващук :)
    А о чем тогда ты говоришь? "Под бромантаном"?) Ты хоть знаешь, как это работает?)
    Вот ваш ерема - наркоша.
    От бромантана не прет, это можно сравнить с ношпой, если грубо.
    В нхл он вообще легален. Если что.
    time out
    time out ответил Коля58
    сегодня в 17:26
    Коля58:
    Я так понимаю Промес бегает по полю и кричит я Месси Я Месси )) А Каррера над ним посмеивается, ходит по полю и кричит! Я Фергюсон Я Фергюсон! ))
    Э-э, да я смотрю у коней каждый второй Гриня ку-ку!
    cska.78
    cska.78 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 17:24
    AntiherQ1488:
    Бромантан - не наркотик, а доппинг. Вот ерема мог бы такое себе позволить, поймав bad trip. Хоть бы думал, о чем пишешь.
    Я и не говорил о наркотиках, вы знатные допингисты, о чем поведал Ващук :)
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 17:24
    Под самогончик можно и Пеле себя назвать.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил cska.78
    сегодня в 17:15
    cska.78:
    Молодой хряк под бромонтаном представляет себя игроком Зенита :)
    Бромантан - не наркотик, а доппинг. Вот ерема мог бы такое себе позволить, поймав bad trip. Хоть бы думал, о чем пишешь.
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 17:11
    Молодой хряк под бромонтаном представляет себя игроком Зенита :)
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 17:10
    Что им там в еду подсыпают?...
    борька
    борька
    сегодня в 17:09
    Ну и нахал!
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 17:08
    Да он просто с Ромкой Ерёменко дружит ))))
    DVOK68
    DVOK68 ответил Коля58
    сегодня в 17:03
    Коля58:
    Нормально для Спартаковца! )) Над Спартаком 16 лет смеялись! Не только чужие болельщики но и свои! Когда же очередной Шарфопад начнется? ))
    Не дождёшси....Ежели токмо во сне
    )
    DVOK68
    DVOK68
    сегодня в 17:03
    Забавный паренёк,ежели это правда
    ))
    Коля58
    Коля58
    сегодня в 16:59
    Я так понимаю Промес бегает по полю и кричит я Месси Я Месси )) А Каррера над ним посмеивается, ходит по полю и кричит! Я Фергюсон Я Фергюсон! ))
    Коля58
    Коля58
    сегодня в 16:57
    Нормально для Спартаковца! ))
    Над Спартаком 16 лет смеялись! Не только чужие болельщики но и свои!
    Когда же очередной Шарфопад начнется? ))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 16:54
    Огонь, вода и медные трубы. Не все способны это пройти, к сожалению.
    311
    311
    сегодня в 16:51
    Месси лишился своего российского клона!)
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