Аллегри: «Если бы не „Ювентус“, то „Наполи“ уже можно было бы поздравлять с чемпионством»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри похвалил «Наполи» - главного соперника туринцев в борьбе за Скудетто:

«Мы должны завершить первую часть сезона, не отпустив далеко „Наполи“. Партенопейцы проводят великолепный сезон. Они набрали 52 очка в 20 матчах. Это невероятно. „Ювентус“ сохраняет интригу в чемпионате. Если бы не мы, то у „Наполи“ был бы 9-очковый отрыв. Команду Сарри можно было бы поздравлять с чемпионством».

Ранее Аллегри предположил, что команда, которая сможет набрать 96 очков по итогам сезона, завоюет Скудетто.